القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن «الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم».

ونشر الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري بيانًا مقتضبًا ليل الجمعة جاء فيه: «تتعرض الأراضي الليبية منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم، نتج عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية».

ولفت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أنها: «أصدرت الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية».

وأشارت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى أنها: «تعتبر الشركات والمقرات التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة رداً على هذا العدوان، ويتم إيقاف جميع الرحلات ( ( من وإلى ) ) تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية».

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