ارتفاع أسعار مياه الشرب داخل العاصمة طرابلس‎

تشهد أسعار مياه الشرب داخل محلات مواد الغدائية والمقاهي في العاصمة طرابلس ارتفاعا كبيرا في الأسعار ووصلت لضعف سعرها الحقيقي من المصنع حيث وصل سعر صندوق مياه النبع بن غشير إلى خمسة وعشرين دينارا من قبل تجار سوق السوداء في الوقت الذي سعرها الأصلي من المصنع بسبعة دنانير فقط ووصل سعر صندوق المياه عبوة نصف لتر إلى سبعة دنانير ومياه سبعة لترات إلى دنارين وربع وعبوة لتر ونصف إلى سبعةنانير ونصف.

كل هذا في ظل عدم وجود رقابة ولاالحرس البلدي لكي يوقف ارتفاع الأسعار التي أرهقت المواطن في ظل عدم وجود السيولة.

ويستغل بعض تجار المياه قفل بعض المصانع لوقوعها داخل مناطق الاشتباكات وقفل بعضها الآخر للصيانة في وضع الأسعار التي تناسبهم ولاتناسب المواطن.