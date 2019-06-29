المسماري: كل السفن والطائرات التركية أهداف معادية

اتهم المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء الجمعة، تركيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق بكل المقدرات.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن “كل السفن والطائرات التركية من الان هي أهداف معادية”.

وكشف المسماري أن القيادة العامة قررت وقف كل الرحلات الليبية من وإلى تركيا وعلى كل الشركات الشروع في التنفيذ.

وأرجع المسماري اتخاذ هذه الإجراءات بسبب ما وصفه ” تدخل أردوغان السافر في ليبيا وعلى الشعب التركي ثنيه عن هذه التصرفات الرعناء”.

وكشف المسماري عن أن القوات الجوية دمرت رتلاً لمسلحي الوفاق مكونا من 22 الية مسلحة حاول التقدم لمنطقة السبيعة (جنوب العاصمة طرابلس).

وأوضح أن القوات الجوية كثفت غاراتها على غريان، داعيا المدنيين للابتعاد عن تمركزات الجماعات التابعة لحكومة الوفاق.

وحث المسماري “أعيان غريان وأهاليها دعوة المسلحين لمغادرة مدينتهم وعدم العبث بها”.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن القوات الليبية ستسقط مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، وستعمل على التصدي للغطاء الجوي الذي وفرته تركيا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان.

وأعلن المسماري أن الأهداف التركية في ليبيا ستعتبر أهدافا معادية وسيتم التعامل معها، مؤكدا أن قيادة قوات الجيش أصدرت أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، فضلا عن حظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا.

وأوضح المسماري أن القيادة أعطت أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا.

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