تعليم الوفاق: صرف عـلاوة الحصـة للمعـلميـن في مـوعـدهـا.. وسنعالج مشاكل العام الماضي

طمأن وكيـل وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، المعلمين حول علاوة الحصة، قائلا، إن الترتيبـات الماليـة لعـام 2019 م اعتمـدت 350 مـليـون دينـار لبنـد عـلاوة الحصـة.

وأوضح وكيل «تعليم الوفاق»، في بيان نشرته وزارة التعليم عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتـم من خـلال هذا المبلغ معالجة العلاوة لمعلمي عدد من البلديـات التي لـم تصرف العـام الماضي مثل (سبها والجميل وعين زارة وسبها وترهونة وصبراتة) والتي تصل قيمتها نحو 52 مليون دينار.

وأشار إلى أنه سيتـم إحالة مخصصات عـلاوة الحصة للمعلمين المتعاونين من البـاب الأول إلى البـاب الثاني والذيـن لـم تصـرف لهـم بسـبب عـدم وجودهـم فـي منظـومة المرتبـات بـوزارة الماليـة.

وأضاف وكيل تعليم الوفاق، أن علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي سيتـم صـرفها مبكـرًا هذه السنة، بعد استكمـال مـا تبقى من العـام الدراسي، بشـرط أن تكـون وفق المنظومة الجديدة المعتمدة لدى مركـز المعلومـات والتوثيق والموزعة على كافة المراقباـت والتي قامـت بدورها في توزيعهـا علي المؤسسـات التعليمية وتدريـب مدخلي البيانـات عليهـا.

وأكد أن العـلاوة ستصـرف هذا العـام وفـق سياق مـنـظـم وسـريـع بشـرط تـعـاون الجـميـع داخـل المـؤسـسـات التعليميـة ومراقبي التعليم، من خـلال إحالة النماذج المطلوبة بعـد انتهـاء العام الدراسي الحالي مباشرة ودون تأخير واتباع تعليمـات الـوزارة بخصـوص الشـروط الفنية والمالية الخاصة بالمنظومة.

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