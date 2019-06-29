مديرية أمن بنغازي تضبط مصنعاً للخمور المحلية‎

اعلنت مديرية أمن بنغازي عن ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور المحلية بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي.

مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي أوضح، ان إحدى الدوريات التابعة لقسم التحريات العامة، قامت بضبط مركبة نوع (اوبل استرا) حمراء اللون بمنطقة أرض شبنة، وقد تمكن عناصر الدورية من التعرف على سائق المركبة كونه من ذوي السوابق وصادرا في حقه أمر ضبط وإحضار على ذمة قضية.

أضاف مكتب الإعلام الأمني، ان عناصر الدورية قد عثر على 3 جالونات خمرة محلية الصنع أثناء تفتيش المركبة وان السائق اعترف بعد التحقيق معه عن وجود مصنع للخمور داخل مزرعته بمنطقة سيدي خليفة يعمل من خلاله على صنع الخمور المحلية.

كما أشار مكتب الإعلام الأمني إلى الحصول على إذن من النيابة العامة والانتقال للمكان المذكور في المحضر حيث تم ضبط مصنع متكامل يحتوي على مبرد كبير الحجم ذي مروحتين وعدد 3 خزانات بلاستك سعة 500 لتر وخزان حديد سعة 2000 لتر، بالإضافة إلى عدد 15 جالون معدة ومجهزة للبيع وبرميل حديد سعة 200 لتر وعدد 2 أسطوانات غاز طهي وعدد 2 غاز للتقطير.

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