بيان القائد العام حول ما حدث في غريان

غريان-العنوان

طمأن القائد العام للقوات المسلحة العربية المشير خليفة حفتر، أهالي مدينة غريان وضواحيها وكافة الذين وقفوا إلى جانب الجيش وهتفوا له بمحض إرادتهم وهو يقطع المسافات الطويلة في مهامه ضد الجمعات الإرهابية داخل البلاد.

وفي بيان أطلعت تلقت العنوان نسخة منه، أكد القائد العام بأن الرد سوف يكون قاسيا من القوات المسلحة اعتبارا من هذه الليلة ضد العمل الجبان والخدعة المبيتة ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء بمدينة غريان.

وأضاف قائلاً مذكراً ببيت “وتعظم في عين الصغير صغارها .. وتصغر في عين العظيم العظائم”، وتابع “إن هذا العمل الخسيس لن يمر بدون عقاب وبدون ملاحقة قانونية مع الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

وشد القائد العام من خلال بيانه على أيدي القوات المسلحة المرابطة في جبهات القتال المقارعة للإرهاب وأقول لهم “لا تؤثر عليكم أعمال الخونة المندسين في زهق أرواح الأبرياء في مدينة غريان وضواحيها، وإن النصر قريب بعون الله، لأن قتالكم للإرهاب من أجل الشعب حتى تكون بلادكم ذات سيادة برية وبحرية وجوية ضد أي عدوان غاشم”.

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