الوفاق تكشف حقيقة تصفية جرحى الجيش في غريان

نفت لجنة الطوارئ المنبثقة عن مجلس النواب ما تردد من أنباء بشأن تصفية جرحى قوات الجيش في مستشفى غريان.

وقالت لجنة الطوارئ المنبثقة عن حكومة الوفاق في بيان لها إنها تابعت الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والتي مفادها تصفية جرحى قوات الجيش بمستشفى غريان التعليمي بعد دخول قوات الوفاق للمدينة وتحريرها.

وأعربت اللجنة عن استهجانها لهذه “المعلومات المغلوطة والمضللة للرأي العام والغرض منها تشويه القوات المسلحة لحكومة الوفاق الوطني للتغطية على الهزائم المتتالية التي تتكبدها (قوات الجيش)” وأشارت اللجنة إلى أنها وقفت على جميع الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفى غريان التعليمي أسوة بجرحى (قوات الوفاق)”.

ودعت اللجنة “جميع المنظمات الدولية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان لزيارة المدينة والوقوف على الحقائق عن قرب” متعهدة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها.

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