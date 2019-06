“صحة الوفاق”: تجهيز مستشفى قصر خيار القروي بالأجهزة الطبية

المتوسط:

جهزت وزارة الصحة بحكومة الوفاق مستشفى قصر خيار القروي باحتياجاته من الأجهزة والمعدات الطبية، وجرى التأكد من مطابقة التوريدات عن طريق لجنة الاستلام والمطابقة بقسم المعدات والمستلزمات الطبية التابع لإدارة الصيدلة.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، إلى استلام المستشفى جهاز تصوير مقطعي CT SCAN وجهاز تخطيط قلب وجهاز أشعة رقمي وأجهزة تخدير وأجهزة مراقبة المريض وجهاز الموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى أجهزة تنفس صناعي ومنظار جراحي وأجهزة تعقيم وأسرة عناية وأسرة أطفال وأسرّة إلكترونية وعربات أدوية وحاملات أنابيب وأجهزة قياس الضغط وطاولات عمليات وأجهزة شفط .

