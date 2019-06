المتوسط:

نفى عميد المجلس البلدي غريان المنتخب، يوسف بديري، ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصفية أسرى تابعين للجيش.

وأفاد بديري، في بيان، بأن ” كل الجرحى يتلقون العلاج بنفس الأهمية”

وقد نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا توضح وصول 40 قتيلا من جرحى الجيش قتلوا بطرق بشعة في مستشفى غريان وهم جرحى، حسب قولهم.

The post بعد وصول 40 قتيلا إلى بنغازي ..عميد غريان ينفي تصفية أسرى الجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية