إيقاف جميع الرحلات من تركيا إلى بنغازي

في أول رد فعلي على قرار القيادة العامة للجيش الوطني بإيقاف كل الرحلات من دولة تركيا وإليها أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي أنه على جميع المواطنين الذين لديهم حجز تذاكر إلى إسطنبول مراجعة مكاتب الحجز لاسترجاع 75% من قيمة الحجز.

ولم تمض ساعات حتى طالبت إدارة المطار جميع المسافرين الموجودين بإسطنبول حجز خط عودة إسطنبول دمشق بنغازي وإلغاء خط بنغازي اسطنبول وذلك بسبب إلغاء جميع الرحلات إلى تركيا.

ويأتي هذا القرار بعد أن اتهمت قيادة الجيش الوطني في بيان لها تركيا بقيادتها غزوا على ليبيا وقيام طائراتها باستهداف مواقع عسكرية تابعة للجيش في مدينة غريان خلال الأيام الماضية.

قيادة الجيش أصدرت أوامرها أيضا بالقبض على أي مواطن تركي على الأراضي الليبية، مؤكدة أن سلاح الجو سيستهدف أي نقطة تركية وأي نقطة تتعامل مع تركيا على الأراضي الليبية.

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