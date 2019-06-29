المتوسط:
ترأس وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد الطاهر، الاجتماع الثالث لفريق العمل الفرعي حول اللامركزية و الحكم المحلي تم خلاله مناقشة العديد من المواضع ذات الأهمية أهمها إدارة النفايات كنموذج للتعاون الدولي.
واستعرض فيها معظم البرامج ذات الصلة و العمل علي ضمان تحقيق التكامل بين مختلف البرامج و الانشطة و توحيد الجهود الدولية المختلفة من خلال استراتجيات و دعم في مختلف المناحي كل منظمة باختصاصها عبر هذا الفريق أو غيره من الفرق ضمن الية التنسيق الدولي و المساهمة في وضع الخطط و الاستراتجيات لنقل الاختصاص للبلديات عبر الدعم بتوفير الموارد المختلفة.
The post “محلي الوفاق” تضع خطة واستراتيجية لنقل الاختصاص للبلديات appeared first on صحيفة المتوسط.
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