“محلي الوفاق” تضع خطة واستراتيجية لنقل الاختصاص للبلديات

ترأس وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني الدكتور ميلاد الطاهر، الاجتماع الثالث لفريق العمل الفرعي حول اللامركزية و الحكم المحلي تم خلاله مناقشة العديد من المواضع ذات الأهمية أهمها إدارة النفايات كنموذج للتعاون الدولي.

واستعرض فيها معظم البرامج ذات الصلة و العمل علي ضمان تحقيق التكامل بين مختلف البرامج و الانشطة و توحيد الجهود الدولية المختلفة من خلال استراتجيات و دعم في مختلف المناحي كل منظمة باختصاصها عبر هذا الفريق أو غيره من الفرق ضمن الية التنسيق الدولي و المساهمة في وضع الخطط و الاستراتجيات لنقل الاختصاص للبلديات عبر الدعم بتوفير الموارد المختلفة.

