السيسي وغوتيريش يناقشان الملف الليبي

ناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، خاصة الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي جدد التأكيد خلال اللقاء على هامش قمة مجموعة العشرين بأوساكا، على ثوابت سياسة مصر الخارجية، التي تستند على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا، وصون مقدرات شعبها، ودعم مؤسساتها الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في الحفاظ على الأمن، ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة إزاء الملف الليبي.

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