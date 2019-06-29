المتوسط:

انتقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، استمرار خطاب التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجريم وتخوين أخوة ليبيين، معربة عن قلقها من تصاعد الأحداث.

وأضافت البعثة في بيان، أن “هذا الخطاب البغيض يخدم المصالح الضيقة لأولئك الذين يستفيدون من الصراع ويخشون السلام”.

وأكدت البعثة في بيانها على أن حماية حرية التعبير من قبل جميع الليبيين أمر ضروري ويجب دعمها في جميع أنحاء ليبيا، مؤكدة أنها ستواصل ومراقبو حقوق الإنسان متابعة هذه المسألة عن كثب.

وأكدت البعثة، “أنه لا يمكن التسامح مع التحريض على العنف لأنه قد يتسبب في الأذى لليبيين. “

The post “البعثة الأممية” تنتقد استمرار خطاب التحريض.. وتعرب عن قلقها من تصاعد الأحداث appeared first on صحيفة المتوسط.

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