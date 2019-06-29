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“البعثة الأممية” تنتقد استمرار خطاب التحريض.. وتعرب عن قلقها من تصاعد الأحداث

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

انتقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، استمرار خطاب التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتجريم وتخوين أخوة ليبيين، معربة عن قلقها من تصاعد الأحداث.

وأضافت البعثة في بيان، أن “هذا الخطاب البغيض يخدم المصالح الضيقة لأولئك الذين يستفيدون من الصراع ويخشون السلام”.

وأكدت البعثة في بيانها على أن حماية حرية التعبير من قبل جميع الليبيين أمر ضروري ويجب دعمها في جميع أنحاء ليبيا، مؤكدة أنها ستواصل ومراقبو حقوق الإنسان متابعة هذه المسألة عن كثب.

وأكدت البعثة، “أنه لا يمكن التسامح مع التحريض على العنف لأنه قد يتسبب في الأذى لليبيين. “

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • هذا ابن ق…………………………………. هو سبب المشاكل اللي في ليبيا كلها لانه مصدر فتن لعنه الله الحقير متاع الامم المتخدة

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  • يالله مش مشكلة الهزيمة اصلا انت واخذ عليها و خيرها في غيرها غير خلي وصية لولادك احتياط الواحد ما يندريش الدنيا فيها كل شئ كبر و مرض و موت

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