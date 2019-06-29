القيادة العامة تأمر باستهداف الأهداف الاستراتيجية التركية في ليبيا

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الليبية، وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها، إن الأراضي الليبية تتعرض لغزو تركي غاشم، نتجت عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية، مؤكدة أنها ستعتبر الشركات والمقرات التركية، وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية، أهدافا مشروعة ردا على العدوان.

وأضاف البيان أن القيادة العامة للقوات المسلحة أمرت بإيقاف كافة الرحلات من وإلى تركيا، والقبض على أي تركي يوجد داخل الأراضي الليبية .

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