القائد العام : الرد سيكون قاسيا على قتلة أهالي غريان وهادمي بيوتهم

طمأن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، أهالي مدينة غريان وضواحيها الذين وقفوا بجانب القوات المسلحة، بأن الرد سيكون قاسيا ضد ما وصفه بالعمل الجبان، الذي تمثل في تصفية وهدم بيوت عدد من أهل المدينة.

وأضاف القائد العام في بيان له، أن هذه الأعمال لن تمر دون عقاب وملاحقة قانونية، مع الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم.

وأكد المشير حفتر في نص البيان، أن النصر قريب، حاثا القوات المرابطة في جبهات القتال على أن لا تؤثر فيهم أعمال من وصفهم بالخونة والمندسين، في زهق أرواح الأبرياء في المدينة، مجددا تأكيده أن قتالهم للإرهاب من أجل الشعب، وحتى تكون البلاد ذات سيادة جوية وبرية وبحرية.

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