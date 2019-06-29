ميلانيزي: المشير حفتر لا يزال أحد رواد السيناريو الليبي وهو محاور أساسي

ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي” إينزو موافيرو ميلانيزي ” إن المشير خليفة حفتر لا يزال أحد رواد السيناريو الليبي وهو محاور أساسي.

ميلانيزي أشار وفقاً لوكالة”آكي” الإيطالية إلى أن جميع الدول وجدت رغبة بالتحرك نحو طريق يُخرس الأسلحة ويُجنب تفاقم الوضع وتصعيد النزاع.

وكرر وزير الخارجية إيمان الحكومة الإيطالية بالحاجة إلى حوار شامل مع جميع الأطراف المعنية، مبيناً أنه في مثل هذا الموقف المعقد يجب اتباع طريق الحوار الشامل.

ورد الوزير على سؤال حول إعادة فتح القنصلية في بنغازي بالقول إن القنصلية مفتوحة دائماً وكانت المسألة تتعلق بإعادة القنصل إليها فقط.

كما خلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول بأن تصعيد النزاع غيّر أوضاع السلام والاستقرار التي كان من شأنها أن تكون ضرورية، معتبراً ان المشاكل الأمنية هي السبب في تجميد إعادة إرسال القنصل وذلك على حد تعبيره.

المرصد – متابعات

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