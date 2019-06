ننشر أسماء قوات الجيش الذين تم تصفيتهم في غريان

المتوسط:

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش أسماء جرحى الجيش الذين تم تصفيتهم من قبل قوات الوفاق والقوات المساندة لها بعد اقتحام مدينة غريان، بالإضافة إلى عناصر شرطة وبحث جنائي كانت مهمتهم تأمين المدينة أمنياً.

وقالت الشعبة في إدراج على صفحتها بموقع فيسبوك إن التاريخ ما زال يسجل وسيسجل إن الجيش دخل إلى منطقة دون إطلاق رصاصة واحدة بضمان مشائخ وقيادات تلك المنطقة ولكن

تم نقض العهد والغدر بالقوات.

وفيما يلي أسماء القتلى وهم بحسب الشعبة كالتالي:

1- عقيلة أحمد المسماري

2- صابر علي البرعصي

3- محمد علي التاورغي

4- خليفة علي الفيتوري

5- صادق المهدي العبدلي

6- الشريف عبدالسلام محمد

7- التهامي على التاورغي

8- علي مفتاح التاورغي

9- سعد ابراهيم سعد

10-عقيلة مخزوم العقوري

11- ناصر شعبان العقوري

12- فرج مفتاح صابر

13- عبدالفتاح سالم عريبي

14-اسماعيل سعد ابو هلال

15- البدوي عمران البرعصي

16- محمد سليم التاورغي

17-مفتاح عمر عبدالمجيد

18-سعيد رمضان بن طاهر

19- عثمان ابراهيم المقصبي

20-صلاح عبدالرحمن العبدلي

21-رجب مفتاح عقيله

22-حسن يوسف الهادي

23-عطية سليمان بن عطية

24-فتحي علي عبدالرحيم

25-محمد علي ناجي

26-المهدي عمران البرغثي

27- سليمان محمد الطاهر

28-صالح سالم الوليد

وقالت شعبة الإعلام الحربي أن 36 جثماناً آخر لم يتم التعرف عليهم نظراً لتشوه شبه كامل.

