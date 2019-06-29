“الإسعاف” يطلق خدمة الحجز الإلكتروني لنقل المرضى على متن طائرات نفاثة مجهزة

المتوسط:

أطلق جهاز الإسعاف الطائر عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت خدمة الحجز الإلكتروني لنقل المرضى والمصابين على متن طائرات نفاثة مجهزة بمعدات طبية حديثة.

وتتيح خدمة الحجز الإلكتروني من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية فرصة حجز مقاعد لنقل المرضى داخل ليبيا أو خارجها لكل من الأشخاص والشركات العامة والخاصة، في أقصى ظروف الآمان والسلامة وتحت إشراف أمهر الأطباء ومساعديهم ممن تدربوا خصيصاً في هذا المجال لضمان سلامة المريض وراحة عائلته ومرافقيه.

ويتميز موظفو جهاز الإسعاف الطائر الذي أنشيء عام 1979 كجهاز متقدم ومتخصص في مجال الإسعاف والإخلاء، بإلمامهم التام بالإجراءات المحلية والدولية وخصوصية كل مطار، وتقديمهم الدعم الكامل والشامل وبأعلى معايير الجودة العالمية.

يذكر أن المجلس الرئاسي كان قد أقر في الـ 21 من أبريل الماضي باعتماد 8 تقسيمات للهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر.

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