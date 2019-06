المتوسط:

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن الرئيس السيسي، جدد التأكيد خلال اللقاء على هامش قمة مجموعة العشرين بأوساكا، على ثوابت سياسة مصر الخارجية، التي تستند على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا، وصون مقدرات شعبها، ودعم مؤسساتها الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في الحفاظ على الأمن، ومكافحة الإرهاب.

وأفاد راضي، بأن الطرفين اتفقا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة إزاء الملف الليبي.

The post على هامش قمة مجموعة العشرين.. “الأزمة الليبية” على رأس مباحثات السيسي وجويتريش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية