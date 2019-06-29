موظفو حقل أبو الطفل يُطالبون بالتأمين الطبي

طالب موظفو حقل أبوالطفل النفطي الذي تشغله شركة مليتة مجلس الإدارة يوم أمس الجمعة، بتحسين ظروف العمل وتفعيل التأمين الصحي، واصفين بعض الإداريين في الحقل بالمقصرين في أداء واجباتهم.

وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها العاملون طالبوا فيها بصيانة مهبط حقل أبو الطفل وتطبيق برامج التدريب والتطوير، بالإضافة إلى وضع حلول لمسألة تأخير المرتبات.

وشدد الموظفون خلال الوقفة على استمرار منح الإجازة المدفوعة أسوة بباقي الشركات العاملة في مجال النفط، كما طالبوا بتحسين خدمتأات الإعاشة المُقدمة لهم.

يُشار إلى أن كميات الغاز المُسال التي يضخها حقل أبو الطفل النفطي يومياً تُقدر بحوالي 130 مليون قدم مكعب، بالإضافة إلى ما يُقارب 8000 قدم مكعب يوميا من المكثفات، ويساهم الغاز في تشغيل محطّات الشركة العامة للكهرباء الواقعة في الساحل الليبي.

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