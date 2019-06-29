القيادة العامة تصدر الأوامر لسلاح الجو باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية الليبية

الرجمة-العنوان

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، فجر السبت، الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية الليبية.

وأوضح بيان القيادة العامة الذي تلقت العنوان نسخة منه، أن ليبيا تتعرض منذ سنوات لدعم لوجستي تركي تطور هذا التدخل التركي المباشر باستخدام الطائرات الحربية ونقل المرتزقة وإرسال السفن المحملة بالأسلحة والمدرعات والذخائر لدعم الإرهاب في ليبيا.

ودعا البيان الحكومة المؤقتة إلى طرد كافة الشركات التركية العاملة في ليبيا وإنهاء أعمالها في كافة المشروعات على الأراضي الليبية ومقاطعة الصناعات والمنتجات التركية وإيقاف الرحلات الجوية المدنية من وإلى تركيا بكافة المطارات الليبية ردا على هذا العدوان التركي الإرهابي.

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