المتوسط:

أفادت صفحة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد، أحمد المسماري، بأن الأراضي الليبية تتعرض منذ أمس، لغزو تركي غاشم، نتج عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية، ولذلك أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية، وكذلك استهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية.

وأضافت الصفحة، أنه تعتبر الشركات والمقرات التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافا مشروعة للقوات المسلحة رداً على هذا العدوان، حيث يتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية .

The post “الجيش” يصدر أوامر للقوات الجوية باستهداف السفن التركية داخل المياه الإقليمية appeared first on صحيفة المتوسط.

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