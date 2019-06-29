سلامة يشيد بالدور الكويتي لحل الأزمة الليبية

أشاد المبعوث الأممي، غسان سلامة، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الكويتية، بدور الكويت النموذجي والإيجابي داخل مجلس الأمن، في دعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وأعرب سلامة في تصريحاته أمس، عن تطلعه إلى استمرار هذا الاهتمام بجهود ومساعي حل الأزمة في ليبيا، بعد انتخاب تونس لعضوية المجلس السنة القادمة.

وأوضح سلامة أن هناك اتصالا مستمرا مع الأمين العام للجامعة العربية، عبر تقديمه تقريرا أسبوعيا، لإحاطته بما يحدث، بسبب عدم وجود مكتب للجامعة داخل ليبيا، مشيرا إلى أن إشراك الجامعة العربية، والمساهمة في الوساطة لحل الأزمة من ضمن مهامه كمبعوث للأمم المتحدة.

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