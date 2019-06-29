المرصد: فريق تركي تابع للوفاق يقوم بتسيير المعارك

نقلت صحيفة المرصد، عن مصادر استخباراتية ليبية، أن فريقا من الخبراء العسكريين الأتراك، يبلغ عددهم ستة عشر شخصا، بينهم جنرال رفيع المستوى، يعملون في غرفة عمليات بالعاصمة طرابلس لصالح حكومة الوفاق.

وأكدت المصادر في حديثها للمرصد، أن من بين هذا الفريق عسكريين مختصين في تسيير الطائرات التركية المسيرة من طراز بيرقدار، التي شنت غارات مكثفة على تمركزات الجيش في محيط غريان، كاشفة أن هذا الفريق يتخذ من شرق العاصمة طرابلس مقرا لعملياته.

وبحسب المرصد، فإن هذا الفريق هو من يسير المعارك على الأرض، عبر توفير معلومات استخباراتية، والقيام بمهام استطلاع جو.

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