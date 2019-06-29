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المرصد: فريق تركي تابع للوفاق يقوم بتسيير المعارك

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نقلت صحيفة المرصد، عن مصادر استخباراتية ليبية، أن فريقا من الخبراء العسكريين الأتراك، يبلغ عددهم ستة عشر شخصا، بينهم جنرال رفيع المستوى، يعملون في غرفة عمليات بالعاصمة طرابلس لصالح حكومة الوفاق.

وأكدت المصادر في حديثها للمرصد، أن من بين هذا الفريق عسكريين مختصين في تسيير الطائرات التركية المسيرة من طراز بيرقدار، التي شنت غارات مكثفة على تمركزات الجيش في محيط غريان، كاشفة أن هذا الفريق يتخذ من شرق العاصمة طرابلس مقرا لعملياته.

وبحسب المرصد، فإن هذا الفريق هو من يسير المعارك على الأرض، عبر توفير معلومات استخباراتية، والقيام بمهام استطلاع جو.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • من حسن الحظ ان كل من دعمهم الاتراك خسروا كل شئ فى مصر دعموا الاخوان المفلسين اين هم الان مجموعة فى السجون واخرى فى القبور واخرى هاربة فى تركيا لو مات اردوجان فسيتم تسليمهم للعدالة وفى سوريا سحق الدواعش فى البواغيز وتم تجميع عملائه من جبهة النصرة فى ادلب ويقوم الروس بتصفيتهم وفى السودان اين البشير الذى باع جزيرة سواكن لاردوجان انه واخوانه المفلسين فى سجن كوبر حتى حماس تستنجد بالمخابرات المصرية عندما تستعد اسرائيل لاجتياح غزة وبالطبع تتدخل مصر من اجل امنها القومى حيث سيتسبب العدوان الصهيونى فى فرار مئات الالاف من غزة الى سيناء وهذا لن تسكت عليه مصر وفى ليبيا ماذا فعل اردوجان لاخوانه الارهابيين عندما سحقهم الجيش فى درنة وبنغازى والهلال النفطى وغيرها وهو يعرف قبل غيره ان الجيش الوطنى هو الاقوى ومستحيل ان تهزمه مليشيات واقصى امانيه ان يظلوا فى المشهد السياسى مستقبلا وهو ما رفضه بشدة المشير خليفة حفتر لا مكان للخوان فى ليبيا الجديدة

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