“المؤقتة” تدين تصفية الجنود في غريان.. وتتهم البعثة الأممية بالتستر على المجرمين

أعربت الحكومة المؤقتة، عن إدانتها بأشد عبارات الشجب والاستنكار “العمل الإجرامي الذي تعرض له عدد من جرحى قوات الجيش في مستشفى غريان من قبل جماعات إرهابية مدفوعة بحقد مكين على أبناء هذا الوطن وجنوده”.

واعتبرت الحكومة المؤقتة في بيان، أن هذا العمل ” يعد جريمة نكراء ترفضه كل الأعراف والمعاهدات الإنسانية، وتنكره جميع المواثيق الحربية التي تجرم الجرحى والأسرى”، مضيفة أن هذا التصرف الأرعن والجرم الفادح ما ” هو إلا دليل ناطق على داعشية هذه الجماعات الإرهابية المارقة، وإن تخفت وراء مسميات براقة وتقنعنا بحجج واهية تزيدها افتضاحا أمام العالم أجمع”.

كما أدانت ما وصفته بالـ”صمت المريب”، من قبل البعثة الأممية لدى ليبيا، وعلى رأسها غسان سلامة حيال هذه الجريمة النكراء، متهمة إياها بمولاة المجرمين وتستره على جرائمهم وتكتما على فظائعهم.

ودعا البيان، كافة المواطنين إلى التوحد في محاربة هذه الفئات الضالة المتغولة، الممعنة في إذلال أبناء الشعب ونهب خيراته وتدمير مقدراته، وكذلك العمل الجاد للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية.

وشدد البيان على أن “هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة، لن تثني عزيمة الشعب والحكومة والجيش عن المضي قدما لتطهير كل شبر يدنسه هؤلاء الخونة والأوغاد ومن هم على شاكلتهم”.

وأكملت الحكومة في بيانها، “نشهد العالم أجمع على فظاعة تصرفات هذه والجماعات المارقة التي تدعمها حكومة اللاوفاق غير الشرعية، التي جرت على الوطن الكوارث والمصائب وعلى الشعب الليبي كل صنوف القتل والتدمير والإذلال والامتهان”، مشيرة إلى أن “هذه الحكومة التي كانت صنيعة مؤامرة الصخيرات الكارثية، تعمل وفق أجندات خسيسة ترعاها دول خارجية بعينها تهدف إلى تمزيق ليبيا، وضرب أمنها ونهب مقدراتها”.

