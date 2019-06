المتوسط:

أفاد رئيس غرفة العمليات والطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، إبراهيم اليتيمي، باستقرار الأوضاع بالمنطقة الغربية، مضيفا أن الغرفة تعمل وفق توجيهات وتوصيات وزير الصحة الدكتور سعد عقوب وعلي تواصل مستمر مع كافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والميدانية بالمنطقة الغربية .

وأكد اليتيمي، أن غرفة العمليات والطوارئ تمارس مهامها و متواجدة بالمكان المعلوم لتقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية، مؤكدآ أن المؤسسة العسكرية تضبطها العديد من القوانين والضوابط، لافتة إلى أن هدفها دائما خدمة الوطن والمواطن، والحفاظ علي سلامه المدنيين .

يشار إلى أن رئيس غرفة العمليات والطوارئ بوزارة الصحة المؤقتة كان متواجدا بمقر الغرفة خلف القوات المسلحة ببلدية غريان عند الهجوم الغادر الذي استهدف المدينة من قبل المليشيات والتنظيمات الإرهابية المسلحة من المرتزقة والعصابات الإجرامية.

The post “صحة المؤقتة”: نتواصل بشكل مستمر مع مستشفيات المنطقة الغربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية