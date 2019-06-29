الضمان الاجتماعي يستعد لصرف مرتبي يوليو وأغسطس

قال رئيس قسم الإحصاء بإدارة المعلومات والتوثيق في صندوق الضمان الاجتماعي عبد السلام الفيتوري إن صندوق الضمان قد أنهى اعتماد 465 ألف معاش ضماني على مستوى ليبيا؛ وذلك استعدادا لتحويلها للمصارف التجارية في موعد أقصاه الـ 10 من يوليو المقبل.

وأكد الفيتوري في تصريحات للمكتب الإعلامي لصندوق الضمان الانتهاء من عمليات المطابقة والإحصاء لبعض المكاتب الضمانية في المدن، مشيرا إلى أن التواصل مازال مُستمراً مع بعض المراكز الضمانية الأخرى.

يُشار إلى أن مجلس الإدارة لصندوق الضمان الاجتماعي كان قد أوصى في وقت سابق بضرورة صرف معاشات شهري يوليو وأغسطس المقبلين قبل حلول عيد الأضحى إضافة إلى إعفاءات من خصومات السلف.

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