اخبار ليبيا الان

الضمان الاجتماعي يستعد لصرف مرتبي يوليو وأغسطس

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس قسم الإحصاء بإدارة المعلومات والتوثيق في صندوق الضمان الاجتماعي عبد السلام الفيتوري إن صندوق الضمان قد أنهى اعتماد 465 ألف معاش ضماني على مستوى ليبيا؛ وذلك استعدادا لتحويلها للمصارف التجارية في موعد أقصاه الـ 10 من يوليو المقبل.

وأكد الفيتوري في تصريحات للمكتب الإعلامي لصندوق الضمان الانتهاء من عمليات المطابقة والإحصاء لبعض المكاتب الضمانية في المدن، مشيرا إلى أن التواصل مازال مُستمراً مع بعض المراكز الضمانية الأخرى.

يُشار إلى أن مجلس الإدارة لصندوق الضمان الاجتماعي كان قد أوصى في وقت سابق بضرورة صرف معاشات شهري يوليو وأغسطس المقبلين قبل حلول عيد الأضحى إضافة إلى إعفاءات من خصومات السلف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك