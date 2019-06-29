مديرية أمن سبها تُطلق الخطة الأمنية للمجاهرة بالأمن في المدينة

سبها 29 يونيو 2019 (وال)-أطلقت مديرية أمن سبها أمس الجمعة، المرحلة الأولى من الخطة الأمنية للمجاهرة بالأمن في المدينة، بمساندة كتيبة 116 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة وعدد من الأجهزة الأمنية.

وقال عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي إنه بدأت أمس الجمعة، عملية حماية مدينة سبها بقوة مدرية أمن سبها والأجهزة الأمنية الأخرى، وكتيبة 166 التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، حيث ستنتشر السيارات في كافة مفترقات المدينة لحماية المواطن.

وأضاف الخيالي أن المواطن له دورًا كبيرًا في استتباب الأمن، بالوقوف مع رجال الأمن ودعمهم، عبر التعاون مع الأجهزة الأمنية، فهؤلاء الرجال ليس لهم غاية غير أمن المواطن والحفاظ على سلامتهم. (وال-سبها) ع ط/ ر ت

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