بلدية بنغازي تُدين العمل الغادر الذي استهدف عدد من جرحى القوات المسلحة في مستشفى غريان

بنغازي 29 يونيو 2019 (وال)- أدانت بلدية بنغازي اليوم السبت، العمل الغادر الذي استهدف عدد من جرحى القوات المسلحة العربية الليبية في مستشفى غريان من قبل الجماعات الإرهابية.

وأكدت البلدية – في البيان – أن هذا الفعل الخسيس، إنما يدل على إن هذه الجماعات هي جماعات إرهابية وإجرامية، لا تعترف بالقوانين والأعراف والمعاهدات الإنسانية، وأنه لا أخلاق لها”.

وتابع البيان: “في الوقت الذي تتقدم فيه بلدية بنغازي بأحر التعازي والمُواساة إلى أسر الشهداء، وتترحم على أرواح الشهداء الطاهرة الزكية من أبناء القوات المسلحة العربية الليبية، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته”.

ودعت بلدية بنغازي أبناء الوطن إلى الوقوف صفاً واحدًا مع القوات المسلحة العربية الليبية ضد قوى الإرهاب والإجرام، من أجل تحرير كافة المدن الليبية، وعودتها إلى حضن الوطن. (وال – بنغازي) ع ط/ ر ع/ ر ت

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