الوكيل ..علاوة الحصة للمعلمين ستكون في مـوعدها وسنعالج مشاكل العام الدراسي الماضي.

أفـاد وكيـل وزارة التعليم السيد ” عـادل جمعة ” في تصـريح لـ “مكتـب التواصـل والإعـلام ” مسـاء الجمعة بـأن تسـاؤلات كثيرة ترد من مراقبات التعليم والمعلمين حول علاوة الحصة وهـل ستنفـذ خـلال العـام الدراسي الحالي، فقد طمـأن السيد الوكيـل كافة المعلميـن بـأن الترتيبـات الماليـة لعـام 2019 م اعتمـدت ماقيمتـه (350) مـليـون دينـار لبنـد عـلاوة الحصـة وسيتـم من خـلال هذا المبلغ معالجة العلاوة لمعلمي عدد من البلديـات التي لـم تصرف العـام الماضي مثل ( سبها والجميل وعين زارة وسبها وترهونة وصبراتة) والتي تصل قيمتها نحو (52) مليون دينار وكذلك عـلاوة الحصة للمعلمين المتعاونين والذيـن لـم تصـرف لهـم بسـبب عـدم وجودهـم فـي منظـومة المرتبـات بـوزارة الماليـة حيـث سيتـم إحالة مخصصاتهم من البـاب الأول الي البـاب الثاني والعمل علي صرفها أسوة ببقية المعلمين ، وهذه الشريحة تصل قيمتها 26 مليون .

وأضاف السيد الوكيل أن علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي سيتـم صـرفها مبكـرًا هذه السنة وذلك بعد استكمـال مـا تبقى من العـام الدراسي، بشـرط ان تكـون وفق المنظومة الجديدة المعتمدة لدى مركـز المعلومـات والتوثيق والموزعة علي كافة المراقباـت والتي قامـت بدورها في توزيعهـا علي المؤسسـات التعليمية وتدريـب مدخلي البيانـات عليهـا، وفي الوقـت الذي تقر فيـه الوزارة بتـأخر العلاوة خـلال العـام الدراسي الماضي باعتبارها مشروع ينفذ لأول مرة في تاريخ التعليم وماصاحبه من صعوبـات فنية وإداريـة وكذلك تأخـر المراقبـات التعليمية في إحالة البيـانات اللازمـة في موعدها للـوزارة، الا أننـا نؤكد لكافـة المعلمين بـأن العـلاوة ستصـرف هذا العـام وفـق سياق مـنـظـم وسـريـع بشـرط تـعـاون الجـميـع داخـل المـؤسـسـات التعليميـة ومراقبي التعليم من خـلال احالة النماذج المطلوبة بعـد انتهـاء العام الدراسي الحالي مباشرة ودون تأخير واتباع تعليمـات الـوزارة بخصـوص الشـروط الفنية والمالية الخاصة بالمنظومة.

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