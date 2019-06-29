معالي وزير الداخلية المؤقتة ينعى شهداء القوات المسلحة والشرطة جرّاء العدوان الغادر على مستشفى مدينة غريان

بنغازي 29 يونيو 2019 (وال)- نعى معالي وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف اليوم السبت، شهداء القوات المسلحة والشرطة جرّاء العدوان الغادر على مستشفى مدينة غريان.

هذا وجاء ذلك في بيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “تنعى وزارة الداخلية شهداء القوات المسلحة وشهداء الشرطة الذين قضوا في العدوان الغادر في مدينة غريان، وتؤكد أن هذا العمل الإجرامي لن يُثني الرجال عن إكمال مهمتهم، كما أن الجرائم التي ارتكبت ضد الجرحى والعزل لن تمر دون عقاب، وستكون دمائهم الزكية وأرواحهم الطاهرة، زادًا لنا ولرفاقهم للمُضي قدمًا في ذات الدرب الذي سلكوه، درب تحرير الوطن وفرض سيادة أبنائه على كامل ترابه”.

وتابع البيان : “نحتسبهم شهداء عند الله، ونودعهم بمعنويات تعانق السماء فخرًا بهم، وهمم تحاكي الجبال وإرادة تماثل صخور الوطن التي تكسرت عليها أحلام ومطامع الطغاة والبغاة وإننا بإذن الله لمنتصرون”. (وال- بنغازي) أ م/ ر ت

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