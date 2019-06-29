وزير خارجية إيطاليا يدعو لإلقاء الأسلحة واستعادة طريق الحوار بليبيا

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن «الأسلحة يجب أن تخرس في ليبيا وتستأنف العقلانية والحوار».

وأضاف الوزير ميلانيزي في كلمة له عقب اجتماع عقد أمس الجمعة، على مستوى المديرين السياسيين لمجموعة (P3+3) التي تضم إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الإمارات ومصر، أن «الاجتماع كان مهمًا ومفيدًا للغاية، أكد خلاله ممثلو الدول الأكثر اهتمامًا بالأزمة الليبية، دعمهم القوي لعمل الأمم المتحدة الذي لا غنى عنه لإيجاد حل في ليبيا»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الاجتماع تمخض عن «نداء يمثل الهدف أيضًا: إسكات الأسلحة وإعادة اكتشاف مسار العقلانية والحوار، وهو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة».

وأعرب عن أمله في «ألا يتفاقم هذا الصراع (..) الهدف يبدو واضحًا، بل إنه أحد العناصر الأساسية، والذي يعني تجنب تغذية النزاع من الخارج واستعادة الأطراف التنازعة الى العقلانية».

ووفقا لرئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإنه «من أجل هذا الهدف، من المهم نشر المجموعة التقليدية من الأدوات التي يمكنها أن تؤدي إلى التهدئة، وهي وقف استخدام الأسلحة ومواصلة الحوار بطريقة مكثفة بشكل متزايد».

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