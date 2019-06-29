قيادة الجيش تصدر هذه الأوامر بشأن السفن والطائرات التركية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب التركية داخل المياه الإقليمية داعية الحكومة المؤقتة لطرد كافة الشركات التركية العاملة في ليبيا وإنهاء أعمالها في كافة المشروعات على الأراضي الليبية ومقاطعة الصناعات والمنتجات التركية وإيقاف الرحلات الجوية المدنية من وإلى تركيا للمطارات الليبية.

وأوضحت القيادة العامة للجيش في بيان لها أن الجيش يحارب الإرهاب في ليبيا إلا أن تركيا تقدم منذ سنوات الدعم اللوجستي لتركيا وتطور ذلك هذه الأيام إلى التدخل التركي المباشر باستخدام الطائرات الحربية ونقل المرتزقة وإرسال السفن المحملة بالأسلحة والمدرعات والذخائر لدعم الإرهاب في ليبيا.

واتهم المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء الجمعة، تركيا بتقديم الدعم لحكومة الوفاق بكل المقدرات.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن “كل السفن والطائرات التركية من الان هي أهداف معادية”.

وكشف المسماري أن القيادة العامة قررت وقف كل الرحلات الليبية من وإلى تركيا وعلى كل الشركات الشروع في التنفيذ وأرجع المسماري اتخاذ هذه الإجراءات بسبب ما وصفه ” تدخل أردوغان السافر في ليبيا وعلى الشعب التركي ثنيه عن هذه التصرفات الرعناء”.

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