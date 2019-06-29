(بالفيديو) مديرية أمن الجبل الأخضر تستقبل شهداء الجيش

شحات-العنوان

استقبلت مديرية أمن الجبل الأخضر أمس الجمعة شهداء القوات المسلحة، الذين ارتقوا إلى رحمة الله تعالى، في مدينة غريان، على يد مجموعات الوفاق المسلحة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمديرية أن استقبال الشهداء تم بحضور مدير الأمن العقيد خالد البسطة ومساعد شؤون المراكز العقيد المبروك بونصرالله.

مديرية امن الجبل الأخضر تخرج بكامل عتادها وكذالك السيد مدير الأمن العقيد خالد البسطه ومساعد شؤون المراكز العقيد المبروك بونصرالله لااستقبال شهداء الوطن الذين استشهدو في مدينة غريان نسأل الله أن يتغمدهم برحمته وان يحتسبهم من الشهداء وان لله وانا اليه راجعون

Posted by ‎المكتب الإعلامي بمديرية امن الجبل الأخضر‎ on Friday, June 28, 2019

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