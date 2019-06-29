وزارة الصحة: تجهيز مستشفى قصر خيار القروي بالمعدات الطبية

قامت وزارة الصحة بتجهيز مستشفى “قصر خيار القروي” باحتياجاته من الأجهزة والمعدات الطبية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه جرى التأكد من مطابقة التوريدات عن طريق لجنة الاستلام والمطابقة بقسم المعدات والمستلزمات الطبية التابع لإدارة الصيدلة.

واستلمت مخازن المستشفى جهاز تصوير مقطعي CT SCAN وجهاز تخطيط قلب وجهاز أشعة رقمي وأجهزة تخدير وأجهزة مراقبة المريض وجهاز الموجات فوق الصوتية إلى جانب أجهزة تنفس صناعي ومنظار جراحي وأجهزة تعقيم وأسرة عناية وأسرة أطفال وأسرّة إلكترونية وعربات أدوية وحاملات أنابيب وأجهزة قياس الضغط وطاولات عمليات وأجهزة شفط.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استمرارًا لتنفيذ خطة الوزارة التي أعلن عنها الوكيل العام محمد هيثم عيسى والمتمثلة في دعم القطاع الصحي العام، من خلال إمداد المستشفيات التخصصية والعامة والتعليمية والقروية باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية وتنفيذ أعمال صيانة داخلها بعد أن توقفت لسنوات.

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