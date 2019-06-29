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سلامة: السيطرة على غريان تطور ملحوظ لصالح قوات الرئاسي

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أن السيطرة على مدينة غريان (شمال ليبيا) يعدّ تطوراً ملحوظاً لصالح القوات الموالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، وذلك “بعد أحد عشر أسبوعًا من الجمود” في النزاع.

ونقلت وكالة آكي عن سلامة قوله خلال مؤتمر صحافي سبقه اجتماع بوزارة الخارجية على مستوى المديرين السياسيين لمجموعة (P3+3) التي تضم إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الإمارات ومصر، أضاف المبعوث الأممي “سنرى ماذا ستكون الخطوة التالية لسلطات طرابلس”، وعلى أي حال “إنه مستجد يجدر الاعتراف به”.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، في السياق ذاته، “لا شك بأن هذه حقيقة يجب أخذها في الاعتبار في هذه الحرب المعقدة التي تم خوضها بمرارة”، مضيفا “من المهم أن يتأمل المعنيون بالأمر ويستمدون منه العِبَر” واختتم بالقول “نتمنى أن هذا التطور الميداني يمكن تفسيره على أنه ضرورة لوقف القتال بدلاً من زيادة العداء”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • سكة الندامة ياسلامة فانت شريك للمليشيات الارهابية ومستفيد منها عموما نقول ياخوان غريان عريان من يتغطى باردوجان فكل من دعمهم فى كل مكان فى خبر كان فى البواغيز بسوريا نهاية داعش وفى مصر نهاية الاخوان المفلسين وفى السودان نهاية حكم الاخوانى حسن البشير وفى ادلب يباد خاليا جيشه الحر الذى جمعه من انحاء سوريا فى صفقة قذرة مع الروس وفى اسطنبول هزم مرشحه شر هزبمة بعد الاعادة رغم استخدامه لكل وسائل الغير مشروعة ضد الفائز اكرم امام اوغلو رئيس تركيا القادم بعد غروب شمس اردوجان الذى اصبح موضع سخرية الاتراك من فرط اكاذيبه التى تاتى بنتائح عكسية لدرجة طلب مستشاريه الابتعاد عن حملة مرشح حزبه اخر اسبوع لان كلامه يضر بالمرشح !!!

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