المؤقتة تدين جريمة قتل جرحى القوات المسلحة وصمت المبعوث الأممي

دانت الحكومة المؤقتة، ما وصفته بالعمل الإجرامي الذي تعرض له عدد من جرحى القوات المسلحة في مستشفى غريان، من قبل جماعات إرهابية، كما دانت صمت البعثة الأممية، ومبعوثها، غسان سلامة، معتبرة إياه موالاة واضحة، وتكتما وتسترا على جرائم الإرهابيين.

واعتبرت الحكومة أن ما تعرض له جنود القوات المسلحة في مدينة غريان، جريمة ترفضها كل المعاهدات والمواثيق الحربية التي تجرم قتل الجرحى والأسرى، مشيرة إلى أن هذا التصرف يعتبر دليلا على داعشية هذه الجماعات، بحسب البيان.

وأكدت الحكومة أنها لن تتهاون مع كل من أعان على هذه الجريمة، بخيانة أو تهاون أو مساعدة، داعية كافة المواطنين في ربوع الوطن للتوحد في محاربة هذه الفئات الضالة، والعمل الجاد للقضاء على الجماعات الإرهابية.

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