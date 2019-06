المتوسط:

تـمكنت فـرقة الـتحري والـقبض بـمكتب تـحريات طـرابلس بـالإدارة الـعامة لـمكافحة الـمخدرات والـمؤثرات الـعقلية مـن ضـبط شـخص لـيبي الـجنسية يـمتهن بـيع وتـرويج الـمخدرات داخـل مـدينة طـرابلس وبـحوزته (5) كـيلو مـن مـخدر الـحشيش.

واتخذت الإجـراءات الـقانونية حـياله وإحـالته إلـي نـيابة جـرائم مـكافحة الـمخدرات مـن حـيث الاخـتصاص.

