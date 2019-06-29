نازحو طرابلس يدفعون ثمنًا فادحًا لاستمرار الحرب

«هربنا من نيران المعارك إلى معارك الحياة اليومية.. طوابير بنزين وغاز طهو وسيولة وطوابير أخرى على الدولار وركض هنا وهناك للحصول على إيجار للمنزل بسعر معقول»، ملامح أزمات عدة يرزح تحتها النازحون من حرب العاصمة طرابلس، التي بدأت قبل شهرين ونصف مخلفة مئات القتلى والجرحى بينهم مدنيون.

فمنذ ساعات الصباح الأولى تصطف طوابير طويلة في شارع عمر المختار وسط العاصمة طرابلس، من أجل التزود بالبنزين، طقس يومي يؤديه المواطنون في طرابلس، بحسب المواطن علي الأخضر الذي يقول لـ«بوابة الوسط» إنه «نازح ولا يوجد لديّ بنزين».

تهجير الآلاف

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فإن حرب العاصمة أدت إلى تهجير أكثر من 100 ألف شخص، مشيرة إلى أن غياب أبسط متطلبات الحياة كان أحد الأسباب الرئيسة وراء النزوح إلى جانب أحداث العاصمة طرابلس.

رمضان بن سعيد نازح من منطقة عين زارة جنوب طرابلس يقول لـ«بوابة الوسط»، إنه «يعاني أزمات معيشية متلاحقة في ظل غياب حكومي لمأساة النازحين (..) نزحت من عين زارة دون الحصول عن مكان للسكن رفقة أسرتي المكونة من سبعة أشخاص».

وتابع، أن «المدارس شاغرة وكذلك المناطق الأخرى بسبب الأعداد الكبيرة من الأسر»، مشيراً إلى أنه «تحصل على استوديو صغير للإيجار بمنطقة الفرناج شهرياً بـ750 ديناراً، لكن المالك طلب منه دفع ثلاثة أشهر مقدماً، وهو ما كان فوق طاقته التي لا تسمح له إلا بسداد شهر واحد».

وقال: «صاحب استوديو فرض عليّ دفع إيجار 40 ديناراً يومياً لشقة صغيرة (..) هربت من الحرب ولا أملك سوى مبلغ قليل، فضلاً عن تردي الأوضاع المعيشية، من انعدام السيولة بالمصارف وانقطاع الكهرباء المتكرر لمدد تصل إلى 12 ساعة يومياً»، مؤكداً أن «منزله سرق أيضاً في مناطق الاشتباكات». وتساءل عن لجان الأزمة التي تحدثت في وسائل الإعلام، قائلاً: «لا يوجد شيء على أرض الواقع».

«للأسف، نحن نعاني وضعاً اقتصادياً صعباً، أطفالي لا يذهبون للمدرسة»، بحسب حسين الورفلي، الذي نزح من منطقة جنوب طرابلس وذهب إلى مدينة زليتن لأيام معدودة، إلا أنه انتقل إلى مصراتة للسكن في شقة صغيرة شبيهة بـ«تريلة متنقلة» بألف دينار شهرياً.

طرابلس تعاني نقص الخدمات فلا يوجد بنزين إلا في الصباح الباكر، والكهرباء مقطوعة طول اليوم

الورفلي عبَّر عن أسفه للوضع الذي يعيش فيه النازحون، قائلاً: «للأسف، النازحون من مناطق الاشتباكات ليس لديهم شيء حتى الآن». المعاناة ذاتها، عبَّر عنها المواطن علي بن الحسن، الذي قال إن «العاصمة طرابلس تعاني نقص الخدمات، فلا يوجد بنزين إلا في الصباح الباكر، والكهرباء مقطوعة طول اليوم، ولا تأتي إلا لساعات محدودة»، متسائلاً: إلى من نشكو؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا مقتل 739 شخصاً، وإصابة 4407 آخرين، منذ اندلاع الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 أبريل الماضي.

وقالت المنظمة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن عدد القتلى في طرابلس بلغ 739 قتيلاً، بينهم 41 مدنياً و4407 جرحى، بينهم 137 مدنياً، مشيرة إلى أنها تواصل شحن الأدوية للتأكد من أن الأطباء لديهم ما يحتاجون إليه لعلاج المصابين.

وتشهد العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مما أدى إلى مقتل 739 شخصاً، بينهم 41 مدنياً و4407 جرحى، بينهم 137 مدنياً وآلاف النازحين، بحسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، أعلنتها أمس الأربعاء، مشيرة إلى أنها تواصل شحن الأدوية للتأكد من أن الأطباء لديهم ما يحتاجون إليه لعلاج المصابين.

ليبيا تستضيف أكثر من 43 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لديها، حيث يسافر نحو 90% منهم إلى جانب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا

ولحلحلة أوضاع النازحين، ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الأسبوع الجاري، مع اللجنة العليا للنازحين، الخطوات المتخذة لمتابعة أوضاعهم وتوفير احتياجاتهم والانتهاء من عمليات صيانة مراكز الإيواء، واستحداث مراكز إيواء بشكل عاجل لاستيعاب أعداد النازحين من مناطق الاشتباكات، وما تم اتخاذه لمواجهة المتطلبات الطارئة بالتنسيق مع البلديات المعنية الواقعة في مناطق الاشتباكات، كما تمت مراجعة ترتيبات التعامل مع ملف الجرحى وتوفير احتياجات المرافق الصحية.

وبحسب مفوضية اللاجئين، فإن ليبيا تستضيف أكثر من 43 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين لديها، حيث يسافر نحو 90% منهم إلى جانب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط انطلاقاً من سواحلها، فيما نشرت مؤسسة «غالوب» الأميركية في مايو الماضي نتائج استطلاع رأي يشير إلى رغبة أكثر من ثلث النازحين الليبيين إلى طرابلس في التوجه إلى دول مجاورة لليبيا، نتيجة ازدياد ظروف العيش سوءاً.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أنّ 37% يعانون للعثور على مسكن مناسب، و43% يفتقرون إلى السيولة النقدية، فيما يرغب 34% في مغادرة ليبيا واللجوء إلى بلدان الجوار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

