الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم السبت إن الطقس يبقى معتدلا على مناطق الشمال مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، بينما تبقى الحرارة مرتفعة على باقي المناطق، وفرصة هطول أمطار رعدية على بعض مناطق الشمال والجفرة.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت – بنى وليد – وادي زمزم – ابونجيم مع فرصة هطول أمطار خفيفة الى معتدلة، تصحبها خلايا رعدية أحياناً، مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 28 – 31 ) مْ على المناطق الساحلية ومابين ( 33 – 36 ) مْ على الدواخل.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على الخليج مع احتمال هطول أمطار خفيفة الى معتدلة، تصحبها خلايا رعدية أحياناً، وتنتقل يوم الغد إلى بنغازي ومناطق جنوب الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية نشطة السرعة على أغلب المناطق مثيرة للأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (28 – 32) مْ على المناطق الساحلية، تصل الى ( 36 – 39 ) مْ على الدواخل.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة الى معتدلة، تصحبها خلايا رعدية أحياناً والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط مساء اليوم على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (37 – 43) مْ.

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