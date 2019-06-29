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“الوطية” تُطمئِن غريان.. وتكشف عن “ضربة دقيقة”

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

لفت إدارج نشرته الصفحة الرسمية لقاعدة الوطية الجوية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم السبت إلى أن طائرات تابعة للجيش الوطني قد نفّذت ضربة دقيقة جدا لأحد مخازن الأسلحة التابعة لـ”جماعات مسلحة إرهابية” في مدينة غريان، ما نجم عنه أصوات انفجارات ضخمة، إذ طلب المنشور من أهالي مدينة غريان عدم الخوف والقلق، بعد أن جرى تداول استفسارات بشأن أصوات الانفجارات التي ظلت تُسْمَع بوضوح منذ ساعات الصباح الأولى اليوم السبت في غريان، التي يحاول الجيش الوطني منذ يومين استعادتها من أيدي عناصر جماعات مسلحة.

وقال إدارج القاعدة الجوية إن الضربة الجوية الدقيقة قد أضعفت بشدة تعزيزات هذه الجماعات المسلحة في مدينة غريان، وإن قدراتها في المدينة أصبحت منهارة بعد الضربة الجوية، التي نفذتها صباحا إحدى مقاتلات الجيش الوطني بـ”دقة بالغة” وفق الإدارج.

وتستخدم قاعدة الوطية كنقطة انطلاق للطائرات التابعة للجيش الوطني في العملية العسكرية التي ينفذها الجيش منذ ثلاثة أشهر في العاصمة طرابلس، إذ قام سلاح الجو في معركة “طوفان الكرامة” بعمليات وضربات جوية كان لها أثر عميق في ضرب الجماعات المسلحة، وإضعاف قدرتها على القتال والتنقل بين المحاور، ما سمح للجيش بالتقدم على محاور كثيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

المصدر: 218 نيوز

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • دقة ضرباتكم اعترف بها باشاغا فى تونس بقدرتكم على اصابة اى سيارة بدقة ربنا يوعدك ياباشاغا انت والسراق وجويلى تكونوا فى سيارة واحدة لتروا بانفسم هذه الدقة قبل الرحيل لجهنم وبئس المصير

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