المتوسط:

أفادت إدارة مطار بنينا الدولي، بإلغاء كافة الرحلات الجوية المتوجهة إلى العاصمة التركية إسطنبول.

وأشارت إدارة المطار، إلى أنها خصصت رحلات للعودة من إسطنبول فقط، للمواطنين المتواجدين هناك، مطالبة المسافرين الذين لديهم حجوزات بمراجعة شركات الطيران ومكاتب الحجز.

The post “مطار بنينا”: إلغاء كافة الرحلات الجوية المتوجهة لتركيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية