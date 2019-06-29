القيادة العامة تتوعّد مُستهدفي النسيج الاجتماعي

توعّد القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر كافة الأطراف التي تُحاول زعزعة أمن ليبيا وتسعى لاستهداف وحدتها عبر التخطيط لأفعال تضرب النسيج الاجتماعي.

وأكدت القيادة العامة في بيان لها أن ما حدث في مدينة غريان من انتهاكات يرتقي لأن يكون جرائم إرهاب ضد الإنسانية، مُطالبة منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية بتحمّل مسؤولياتها تجاه ما حدث من جرائم عند دخول قوات الوفاق إلى المدينة.

واستنكر البيان العبث والفتنة التي بثتها مجموعات الوفاق بعد دخولها إلى مدينة غريان، لافتاً إلى أن فترة تواجد الجيش داخل المدينة لم تشهد وقوع أي من هذه الجرائم التي تمس النسيج الاجتماعي بالمدينة.

وأشار البيان إلى أن الجرائم الإرهابية في ليبيا تحدث بفعل دعم تركيا وقطر للأطراف التي تُشرف على تنفيذ هذه الجرائم، وأن تركيا أصبحت طرفاً مُباشراً في الحرب على الليبيين.

وكشفت القيادة العامة عن حجم الدعم الذي تُقدمه تركيا للجماعات المُسلحة في ليبيا، مُبيّنة أنه يشتمل على تأمين الطائرات والمُرتزقة والمُعدات والضباط الأتراك الذين يوجهون الطائرات العسكرية المُسيّرة والعمليات في طرابلس.

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