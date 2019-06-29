الزائدي يحمل باشاغا مسؤولية تصفية جرحى الجيش في غريان

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، الضوء على تصفية جرحى الجيش في مستشفى غريان.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “جريمة تصفية جنود القوات المسلحة الجرحى في مستشفى غريان، المدافعون على ليبيا ضد الإرهاب والعبث الأجنبي، والتي تماثل تماما عمليات التصفية التي تمت لجنود القوات المسلحة المدافعون ضد الناتو، في مستشفى بوسليم عام ٢٠١١ ، يتحمل المسؤولية الجنائية على اقترافها فتحي باشاغا شخصيا الذي زار غريان مباشرة بعد احتلالها من المجموعات الإرهابية المدعومة تركيا وقطريا ، والذي قال على الهواء انه وجه بحسن معاملة الأسرى”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

