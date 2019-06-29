التوجيه المعنوي للجيش يُندد بعمل الحشد الميليشياوي في غريان

بنغازي 29 يونيو 2019 (وال)- نددت إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم السبت، العمل الإجرامي التي قامت به المجموعات المسلحة في مدينة غريان.

وقالت إدارة التوجيه المعنوي – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – “إن دماء شهداءنا الذين تم الغدر بهم، وهم يُؤدون مهمتهم الأمنية لن تذهب هدرًا، وسنقتص من كل الجُناة الذين لم يتوانوا على ارتكاب هذه الجريمة وغيرها من مذبحة غرغور إلى هجوم إرهابي في القبة، إلى مذبحة براك الشاطئ، إلى هجوم الفقهاء، وغيرها الكثير هو نفس العدو عدو الإنسانية عدو الليبيين جميعًا الذي يُحاربه جيشكم ورجال أمنكم”.

وأشار إدارة التوجيه المعنوي إلى أن “القوات المسلحة دخلت مدينة غريان، ولم تعمل على ضرب النسيج الاجتماعي في هذه المدينة، ولم تبحث عن مؤيد أو معارض لكي تبعث بين أبناء العم الفتنة، ولكن عندما دخلت العصابات الإرهابية، شاهدتم الجرائم التي سعت لضرب النسيج الاجتماعي في المدينة، وقتل ابن العم لأبن عمه لمجرد تأييده للجيش، وإقامة دولة القانون والمؤسسات، وانجرّ من تعوّد على عمل الميليشيات، وأصبح ميليشياويًا وراء مخططات تنظيم الإرهاب الإخواني، وأصبح يُنفذ مخططاته، فنحن نقف اليوم لنزف هؤلاء الشهداء الذين كان وجودهم أمنًا وأمانًا لمدينة غريان، ونحسبهم شهداء عند رب العالمين في جنان الفردوس”.

وتابعت إدارة التوجيه المعنوي : “باسم كل أفراد القوات المسلحة العربية الليبية، وسيدي القائد العام نتقدم بأحر التعازي والمُواساة لأنفسنا ولأهاليهم، ونُؤكد أن الدفاع عن الوطن والشهادة من أجله شرف لنا جميعًا، وإننا مهما قدمنا من أجل بلادنا وسيادتها وحريتها من تضحيات، هو واجبنا الذي نُؤمن به في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة من تاريخ ليبيا”.

وأوضحت إدارة التوجيه المعنوي أن “ما حدث في غريان هي جرائم إرهاب ضد الإنسانية، أكدت ما نقوله وما نحارب من أجل اجتثاثه، ونضع كل منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية أمام مسئولياتها، وكذلك الهيئات الدولية ما يحدث بفعل الدعم التركي والقطري، وقد أصبحت تركيا طرفًا مباشرًا في حربها على الشعب الليبي، ورغبته في تحقيق سيادته والقضاء على عصابات الشر التي تدعمها، وتُؤمن لها الطائرات والمعدات، وتأتي لها بالمرتزقة والضباط الأتراك الذين يقودون الطائرات العسكرية المسيّرة والعمليات في طرابلس، ليستمر تنظيمهم الإرهابي في حكم ليبيا بالميليشيات”.

وفي ختام البيان ترحمت إدارة التوجيه المعنوي على أرواح شهداء وأبناء الوطن، مؤكدة استمرار في النضال حتى تتحرر الوطن مهما كانت التضحيات، الجيش طوق النجاة، الجيش لن يخذل شعبه. (وال – بنغازي) ع ط/ ر ت

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