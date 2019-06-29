وزير صحة الوفاق: زيادة القدرة الاستيعابية لمستشفى طرابلس المركزي

أكد وزير الصحة بحكومة الوفاق احميد بن عمر أن إجراءات الصيانة والتطوير وافتتاح الأقسام المهمة بإمكانيات عالية الجودة بمستشفى طرابلس المركزي يعد خطوة مهمة ترفع من جودة الخدمة الطبية المقدمة من القطاع الصحي للمواطن وأن القُدرة الاستيعابية لأقسام أكبر المستشفيات بالعاصمة في زيادة وفق معايير عالية وخدمة جيدة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن تصريحات الوزير جاءت خلال جولة تفقدية أجراها لمستشفى طرابلس المركزي للاطلاع على سير أعمال الأقسام وأوضاع المرضى والحالات التي يستقبلها المستشفى والخدمات المقدمة من قبل الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

من جانبه قال مدير عام مستشفى طرابلس المركزي البهلول بن رمضان إن القدرة الاستيعابية للمستشفى زادت بمعدلات كبيرة عقب التطوير والصيانة حيث بلغ معدل الدخول لأقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفى إلى 44476 حالة خلال 5 أشهر عقب عمليات التطوير والصيانة مشيرا إلى أن الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى في تحسن كبير وأن الصيانة والتجهيز شمل أقسام إسعاف الحوادث والباطنة بكامل الوحدات التابعة لها إلى جانب وحدات القسطرة والأورام والأقسام المهمة بالمستشفى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

