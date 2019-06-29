باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»

أشاد وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، بدور آمر غرفة عمليات بركان الغضب اللواء أسامة الجويلي، في قيادة العمليات العسكرية لعملية «بركان الغضب».

وقال الوزير، في الرسالة التي وجهها إلى الجويلي: «أتقدم إليكم بأسمى معاني التقدير والفخر عن دوركم في قيادة العمليات العسكرية لعملية بركان الغضب، وما أظهرتموه من درجة عالية من الكفاءة في عملية تحرير غريان وفق أسلوب عسكري احترافي ومنضبط، بسواعد رجال الجيش الوطني والقوات المساندة له».

وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، قال إن قوات الجيش التابعة للقيادة العامة «فقدت في غريان 43 شهيدًا من القوات المسلحة والشرطة»، مشيراً إلى أن هناك «جرحي جرى قتلهم في مستشفي غريان وتصفيتهم بتوجيهات من السراج».

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