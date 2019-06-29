الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية تدعو لمنع دخول السفن للموانئ وقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا

طبرق 29 يونيو 2019 (وال)- دعا رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة اليوم السبت، إلى منع دخول السفن للموانئ الليبية وقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا.

وقال إبراهيم الجراري إنه طالب مرارًا وتكرارًا بمنع دخول السفن التركية للمواني اللييية، وبقطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا، بسبب تدخلها السافر ودعمها للمليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا.

ودعا إبراهيم الجراري الشركات الليبية الموردة للبضائع، بتحويل الشحن من موانئ الأوروبية والآسيوية، إلى موانئ المصرية بدلا من موانئ التركية ومن ثم نقلها بحرًا أو برًا إلى الأراضي الليبية.

وطالب إبراهيم الجراري بطرد كافة الشركات التركية من ليبيا، وذلك ردًا على تدخلها السافر في ليبيا، ودعم المليشيات الإرهابية في قتل أبناء الشعب الليبي. (وال- طبرق) ر ت

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