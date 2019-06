“الإسعاف” ينفذ أكثر من 65 رحلة جوية لنقل الحالات الطارئة

المتوسط:

نفّذ جهاز الإسعاف الطائر منذ مطلع شهر أبريل الماضي أكثر من 65 رحلة جوية نقل عبرها 286 حالة طارئة .

وذكر مساعد مدير العمليات بالجهاز الكابتن “أشرف أحمد” أن الجهاز نفذ رحلات جوية إلى روما وتونس لنقل 222 جريح و 64 مريض من بينهم أطفال.

وأوضح أن عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها إلى تونس منذ بداية أحداث طرابلس بلغ 246 حالة من بينهم 192 جريح و 54 مريض، في حين أقلّت طائرة الإسعاف الطائر 13 حالة طارئة إلى تونس منهم 8 جرحى و 5 مرضى.

