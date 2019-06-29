مطار بنينا يعلن إيقاف كافة الرحلات المتوجهة إلى إسطنبول

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، اليوم السبت، إيقاف كافة الرحلات القاصدة إسطنبول، على أن تكون هناك رحلات للعودة فقط (إسطنبول – بنغازي) للمواطنين المتواجدين هناك.

وطالبت إدارة مطار بنينا الدولي، في بيان مقتضب صادر عنها اليوم، المسافرين الذين لديهم حجوزات (ذهاب)، مراجعـــة شركات الطيران ومكاتب الحجز.

يأتي ذلك بعد ساعات من مؤتمر صحفي للناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أعلن خلاله إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى المطارات التركية.

وأكد المسماري، أن «القيادة العامة للجيش أعطت الأوامر باستهداف السفن التركية التي تقترب من المياه الإقليمية الليبية».

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